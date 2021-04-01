Марат Аманкулов и Мирлан Бакиров сдали депутатские мандаты

Депутат Жогорку Кенеша, бывший лидер партии "Биримдик" Марат Аманкулов отказался от мандата. Заявление политика сегодня, 1 апреля, рассмотрят члены Центральной избирательной комиссии.

Отметим, в отношении Марата Аманкулова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном обогащении. На пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил журналистам, что Аманкулов уже выплачивает причиненный ущерб государству.

Кроме того, свой депутатский мандат сдает Мирлан Бакиров. Он назначен главой Фонда управления государственным имуществом. Эту должность нельзя совмещать с депутатской деятельностью.