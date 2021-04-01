Анаркулов: Хамрохону Зарифи стоит поучиться у Ташиева мужеству

Бывший глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи никак не мог высказать свое личное мнение по поводу предложения Камчыбека Ташиева. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и журналист Нургазы Анаркулов.

По его словам, в Таджикистане диктатура и поэтому ни один чиновник, в том числе и бывший, не посмеет высказывать свое личное мнение.

- Скорее всего за его словами стоит именно официальный Душанбе. Как написал сам глава ГКНБ, он всего лишь вручил предложения по решению анклава "Ворух" своему коллеге Саймумину Ятимову в присутствии членов делегации обоих сторон и все. Не исключено, что это предложение вызвало раздражение у таджикской стороны и они решили воспользоваться как рупором своим бывшим министром, - сказал он.

Анаркулов убежден, что в любом случае Хамрохону Зарифи не следовало переходить на личности.

- Если бы он пережил столько, сколько перенесли Ташиев и Жапаров, то еще неизвестно, где бы он сейчас был и что говорил. Наши политики не боялись идти в тюрьму и стояли до конца на своих позициях. И благодаря этому при поддержке народа они стали у руля страны. По меньшей мере это вызывает уважение и Зарифи стоит об этом помнить. По крайней мере, он мог бы поучиться у них мужеству, принципиальности и немного вежливости, - добавил он.