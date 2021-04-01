Кыргызстанцы в России следуют требованиям профилактики ковида

Граждане Кыргызстана, находящиеся в Москве, за минувшие месяцы адаптировались к требованиям поведения в условиях пандемии. И это способствует заметному снижению среди них случаев заболевания коронавирусом, отмечают в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Как рассказал почетный председатель этого совета Раимкул Аттокуров, приезжие из КР в своей массе соблюдают здесь масочный режим, другие требования, установленные Роспотребнадзором. И при подозрительных симптомах незамедлительно связываются с врачами, в основном, из числа своих же соотечественников, которые работают в столичных учреждениях здравоохранения, имеют собственные клиники. От этих специалистов получают необходимые консультации по поводу дальнейших действий, лечения. Нередко тревога оказывается, к счастью, ложной, скорая помощь, прибывшая по вызову, диагностирует ОРВИ, простуду. Так что прежней остроты в этом вопросе уже нет, хотя и успокаиваться пока все еще рано.

"Сейчас в Москве и в других регионах России – в разгаре вакцинация граждан страны от коронавируса. И наши соотечественники надеются, что тоже получат здесь такую возможность. С просьбой посодействовать этому мы обращались с президенту Садыру Жапарову в преддверии его визита в Россию. Знаем, что вопрос о включении кыргызских трудящихся в РФ и членов их семей в российские программы вакцинации либо о возможности получения ее ими на платной основе поднимался и в ходе пребывания главы Кыргызстанав Москве, переговоров с российскими властями. Вопрос сегодня, насколько известно, находится на стадии рассмотрения, эту тему мы постоянно держим в поле зрения", - говорит Аттокуров.

Сейчас он сам, по его словам, пытается связаться с одним из разработчиков вакцины "Спутник V", уроженцем Кыргызстана Денисом Логуновым, уже вышел на его знакомых: "Хотелось бы познакомиться с Денисом Юрьевичем, узнать, может ли он как-то поспособствовать выделению этого препарата для кыргызстанцев в Москве и Московской области".

Денис Логунов родился во Фрунзе (ныне Бишкек), в 2000 году окончил биотехнологический факультет Курского государственного медицинского университета, кафедра "Биомедицинская инженерия" В 2019 году указом президента России награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Доктор наук, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Гамалеи, возглавляет группу разработки российской вакцины от коронавируса. Под непосредственным руководством Логунова в этом центре была создана первая российская вакцина против COVID-19 "Спутник V".

Ранее о необходимости уделить внимание вопросам вакцинации от коронавируса мигрантов заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступая на совещании "О совершенствовании миграционной политики Российской Федерации", он отметил актуальность этой темы для среды мигрантов, учитывая условия, в которых они порой живут.

"Они нуждаются и в медицинской помощи. Я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сфере обслуживания…Они точно так же разносят вирус, как и все остальные. Поэтому они должны тоже попадать в сферу внимания и Минздрава, и Роспотребнадзора", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Тем временем, Минздрав РФ допустил начало третьей волны коронавируса в России. О возможности этого сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции "Неделя медицинского образования". В свою очередь, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев полагает, что эпидемия коронавируса в РФ может закончиться к августу, "так как многие будут иметь иммунитет".

Как заявил на днях Владимир Путин в интервью на канале "Россия 1", при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений. Президент РФ напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку. "Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", - считает российский лидер.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины - "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор и "КовиВак", созданная Институтом имени Чумакова РАН.