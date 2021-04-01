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Узбекистан намерен провакцинировать 4 миллиона человек за три месяца

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Узбекистан намерен провакцинировать 4 миллиона человек за три месяца. Завтра стартует первый день вакцинации, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова министра здравоохранения Абдухакима Хаджибаева.

"По нашим расчетам где-то 7-8 миллионов человек в Узбекистане нуждаются в вакцинации. Из них около 4 миллионов человек – в первую очерердь. Это, прежде всего, люди пожилого возраста старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, у которых есть большой риск развития осложненных форм коронавируса, а также медицинские работники, учителя, сотрудники детсадов и правоохранители", – отметил он в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

На первом этапе, добавил он, вакцинация будет охватывать именно эти категории населения.

В стране подготовлены 3138 пунктов вакцинации (их список можно скачать ниже). Они базируются в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. Для проведения вакцинации подготовлены свыше 4 тысяч медработников. Кроме того, созданы более 800 мобильных бригад для вакцинации лиц, которые не могут сами приехать в поликлиники.

"Процесс вакцинации будет продолжаться три месяца, с апреля по июнь, за это время мы будем дополнительно получать вакцины из Китая и России. Я думаю, что первые четыре миллиона мы привьем за эти три месяца", – добавил министр.

В рамках программы COVAX в Узбекистан уже были доставлены 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Также в рамках COVAX в мае-июне в Узбекистан планируется доставить 2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а в апреле-июне – 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001.

Власти также готовят соглашение о приобретении 1 миллиона доз вакцины "Спутник V" у Российской Федерации, ведут переговоры о закупке дополнительного количества доз вакцины AstraZeneca.


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URL: https://www.vb.kg/399044
Теги:
вакцина, Узбекистан
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