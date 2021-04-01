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В кафе Бишкека двое молодых парней украли у женщины телефон и деньги

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- Оксана Гут
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Сотрудники патрульной службы задержали подозреваемых в совершении кражи телефона и денег. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ г. Бишкек.

1 апреля в 02:10 часов на линию "102" поступило сообщение о краже сотового телефона на пересечении ул. Салиевой и Алма-Атинской.

По прибытию на место происшествия сотрудниками УПСМ, с заявлением обратилась гражданка А.А, 1984 года рождения. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 02:00 часов того же дня, находясь в одном из кафе, расположенного на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской г. Бишкек, тайно похитили у нее телефон марки Redmi Нот-7 стоимостью 7 тысяч сомов и денежные средства в размере 3500 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны гр. А.у.Т. 1998 года рождения и гр. М.А. 1992 года рождения. Они были доставлены в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Свердловского района г.Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 200 (Кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/399057
Теги:
кража, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, уголовное дело
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