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"В школе вспышка Covid-19. Почему Минобразования подвергает риску детей?"

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратились родители учеников школы №1(бывшая школа №14) села Чуй Чуйской области, расположенного близ Токмака.

По их словам, сегодня дети должны пойти на уроки, а учителя на работу. Вот только в школе вспышка коронавируса, причем, по их словам, официально подтвержденная ПЦР-тестом.

- Положительный тест на Covid-19, как нам стало известно, у 10 педагов. Один и вовсе в настоящее время находится в реанимации в Бишкеке. У скольких учителей заболевание проявится также неясно. Они сдавали ПЦР-тест в начале каникул, и после этого должны находиться на карантине 14 дней. Но их отправляют на работу! В итоге они будут контактировать с нашими детьми, в том числе, дошкольниками, подвергая их риску! У многих помимо детей-школьников, грудные малыши и пожилые родители. Почему Минобразования подвергает риску здоровье и жизни наших детей и близких? – возмущены родители.

Напомним, согласно предписанию Правительства КР, с 1 апреля все классы по всей стране должны перейти на учебу в традиционном формате, за партами школ.

При этом, на первое апреля в КР зафиксировано 164 новых случая Covid-19 и один летальный исход от этого заболевание. Также накануне Республиканский штаб принял решение закрыть на две недели все детские площадки в столице.


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URL: https://www.vb.kg/399059
Теги:
образование, Токмак, Чуйская область, школа, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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