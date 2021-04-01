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Мужчина решил повеситься из-за ухода жены. Его вернули к жизни милиционеры

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции Жайылского района спасли жизнь мужчине, который пытался повеситься в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Сотрудники милиции ОВД Жайылского района успели предотвратить трагедию буквально за несколько секунд до смерти. Мужчина практически уже не дышал. И только вовремя оказанная помощь вернула его к жизни", - отмечают в ведомстве.

Данный факт произошло поздно вечером 16 февраля 2021 года в доме на одной из улиц г. Кара-Балта. В дежурную часть поступило сообщение по факту семейного скандала. На место был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Жайылского района. По приезду на место, двери дома никто не открывал, однако внутри дома горел свет.

Следственно-оперативная группа обратились к соседям, воспользовавшись их двором, удалось попасть в нужный дом - двери были открыты. Войдя во внутрь в гостевой комнате был обнаружен 37-летний К.У. в повешенном состоянии, без сознания. Сотрудники милиции сняли с петли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, оказали первую медицинскую помощь. К счастью, он остался жив!

"Позже выяснилось, что причиной такого поступка мужчины стало, то что от него ушла супруга, и в состоянии алкогольного опьянения, он пошел на такой шаг. Сотрудниками милиции с мужчиной провели профилактическую разъяснительную работу. Гражданин К.У. осознал свои действия, и поблагодарил сотрудников милиции, своевременно оказавших ему первую медицинскую помощь" - рассказывают в пресс-службе ГУВД.

Сегодня, в связи с этим, руководство ОВД Жайылского района поблагодарило за оперативные и слаженные действия сотрудников, а именно следователя следственной службы ОВД Жайылского района лейтенанта милиции К.А. и сотрудника службы криминальной милиции старшего лейтенанта М.Д., выразив уверенность, что личный состав ОВД Жайылского района будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять служебный долг!


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URL: https://www.vb.kg/399062
Теги:
ГУВД, попытка суицида, Чуйская область, Кыргызстан, Помощь
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