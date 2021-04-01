Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, рассказал РИА Новости министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Ранее об этом сообщили СМИ, в качестве основания указывался "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае".

"Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом <...> и быстрое восстановление экономики и социальной сферы", - добавил собеседник агентства.

Кто подал заявку, неизвестно. По словам Дудаева, это конфиденциальная информация. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу ее нельзя раскрывать 50 лет.

В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.

Нобелевскую премию мира присуждают ежегодно с 1901 года людям или организациям за достижения в области укрепления стабильности. Выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. В разные годы награду получали Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Барак Обама. В 2020-м победителем стала Всемирная продовольственная программа.

Имя лауреата объявят 8 октября в Осло