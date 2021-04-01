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Эмомали Рахмон посетит анклав Ворух

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- Екатерина Улитина
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить на следующей неделе Согдийскую область, в том числе Ворух. Об этом сообщают таджикские СМИ.

"Во время визита Эмомали Рахмона, в анклаве Ворух планируется открыть ряд культурных и социальных объектов, в том числе нового флагштока, Дворца культуры, школы, спортивной площадки, парков и новых водопроводных станций для районов Точикон и Сангтуда, где проживают почти 9 тысяч человек", - пишут журналисты.

Отметим, ситуация вокруг анклава Ворух находится под пристальным наблюдением граждан Кыргызстана и Таджикистана. Ранее глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев рассказал, что предложил таджикским властям обменять территорию анклава Ворух. Бывший глава МИД соседней республики Хамрохон Зарифи написал эмоциональный пост в соцсетях, заявив, что Ворух всегда являлся территорией Таджикистана. Официальный Душанбе пока не комментировал этот вопрос.

Кыргызстан и Таджикистан имеют общую линию государственной границы, однако ряд спорных участков до сих пор не согласованы. Из-за этого между жителями приграничных районов регулярно вспыхивают конфликты.


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URL: https://www.vb.kg/399064
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Эмомали Рахмон
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