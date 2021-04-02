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25 девочек из новостроек поучаствовали в третьем лагере "STEAM"

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- Айжан Мамбеталиева
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Лагерь для девочек организовало общественное объединение "Центр Защиты Детей".

Steam-образование включает в себя: science – наука, technology – технология, engineering – инженерия, arts - искусство, math - математика.

Цель этого лагеря - популяризация steam-образования в нашей стране, расширение возможностей девочек-подростков и повышения мотивации в продолжении образования после школы для обеспечения достойного будущего.

Лагерь был проведен в рамках проекта "Предотвращение насилия над детьми и улучшение оказания психосоциальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации" при финансовой поддержке Bread for the World.

Для участия были отобраны ученицы 9 - 11 классов из школ № 54, № 57 и школы в селе Пригородное. Выбирали по одному критерию - мотивация и заинтересованность самих школьниц к изучению технических наук.

За пять дней проведенных в лагере, девочки погрузились в мир науки, техники, инженерии и искусства. Они смогли изнутри увидеть и прочувствовать работу технических профессий. К примеру, прошли уроки программирования, посетили цифровую производственную лабораторию и мейкер-пространство FabLab Bishkek, где можно сделать все. Встретились с химиком-преподавателем, а также с практикующим инженером-экологом, прошли мастер-класс в академии по программированию Codify Lab, посетили maker space в Республиканской Библиотеке имени Касымалы Баялинова, побывали на экскурсии в Чуйском предприятии высоковольтных электрических сетей и ознакомились работой энергетиков и специалистов надежности и техники безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/399066
Теги:
дети, новостройки, социальная защита, Кыргызстан
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