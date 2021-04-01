Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

В Москве встретятся министры иностранных дел стран СНГ

206  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Очередное заседания Совета министров иностранных дел стран состоится 2 апреля в Москве. В его повестку будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в Содружестве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также, по ее словам, участники заседания "обменяются мнениями по актуальным региональным, международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах".

"В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества на мировой арене министры подведут итоги реализации программы действий по актуализации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ и планов межмидовских многоуровневых консультаций в 2020 году", - продолжила Захарова.

Она отметила, что в связи с предстоящим в 2021 году 80-летием начала Великой Отечественной войны будет рассмотрен проект обращения глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности.

"Ряд принятых по итогам заседания проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 мая 2021 года в Минске, и Совета глав государств СНГ, запланированного также в Минске на 15 октября 2021 года", - проинформировала Мария Захарова.

О повестках предстоящих встреч министров иностранных дел и глав правительств шла речь на состоявшемся 29 марта в режиме видеоконференции совместном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. От Кыргызстана участие в заседании принял полпред республики в этой комиссии Айгуль Рыскулова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399067
Теги:
визит, СНГ, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  