В Москве встретятся министры иностранных дел стран СНГ

Очередное заседания Совета министров иностранных дел стран состоится 2 апреля в Москве. В его повестку будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в Содружестве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также, по ее словам, участники заседания "обменяются мнениями по актуальным региональным, международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах".

"В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества на мировой арене министры подведут итоги реализации программы действий по актуализации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ и планов межмидовских многоуровневых консультаций в 2020 году", - продолжила Захарова.

Она отметила, что в связи с предстоящим в 2021 году 80-летием начала Великой Отечественной войны будет рассмотрен проект обращения глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности.

"Ряд принятых по итогам заседания проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 мая 2021 года в Минске, и Совета глав государств СНГ, запланированного также в Минске на 15 октября 2021 года", - проинформировала Мария Захарова.

О повестках предстоящих встреч министров иностранных дел и глав правительств шла речь на состоявшемся 29 марта в режиме видеоконференции совместном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. От Кыргызстана участие в заседании принял полпред республики в этой комиссии Айгуль Рыскулова.