В Казахстане 25 педофилов ожидает химическая кастрация

В Казахстане 25 осужденным педофилам назначена принудительная химическая кастрация. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначены принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации", - сообщил Алексей Милюк на брифинге в СЦК.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2018 года вступил в силу закон о проведении химической кастрации педофилов. Более подробно о правилах применения химической кастрации можно прочитать здесь.

Впервые в Казахстане применили химическую кастрацию к четырем педофилам в 2019 году.