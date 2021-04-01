Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

В Казахстане 25 педофилов ожидает химическая кастрация

133  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане 25 осужденным педофилам назначена принудительная химическая кастрация. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначены принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации", - сообщил Алексей Милюк на брифинге в СЦК.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2018 года вступил в силу закон о проведении химической кастрации педофилов. Более подробно о правилах применения химической кастрации можно прочитать здесь.

Впервые в Казахстане применили химическую кастрацию к четырем педофилам в 2019 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399069
Теги:
Казахстан, педофилия, химическая кастрация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  