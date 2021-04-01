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Пассажир московского метро спустился в тоннель и получил миллионный иск

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Москвич спустился в тоннель столичного метро и получит иск на один миллион рублей от департамента транспорта города. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 30 марта на станции "Баррикадная". Когда пассажир ради интереса спустился в тоннель, сотрудники подземки были вынуждены в срочном порядке отключить контактный рельс. В связи с этим поезда начали задерживаться.

"Другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы, потому что пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили", - уточняется в сообщении.

В Дептрансе назвали такое поведение недопустимым и заявили о подаче иска к нарушителю для возмещения расходов за задержку движения. "Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - заключили в ведомстве.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399072
Теги:
суд, Москва
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