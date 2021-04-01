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На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок пурга. Движение для авто закрыто

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- Оксана Гут
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В связи с ухудшением погодных условий и осадками на территории республики сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР контролируется беспрепятственное движение транспортных средств. На всех автодорогах снежный налет гололедица, местами туман, сообщает пресс-служба ведомства.

На данное время по автодороге Бишкек-Ош на перевалах "Тоо-Ашуу", "Ала-Бель", "Отмок" идет снег, пурга.

Сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР со стороны с. Сосновка, Чуйской области, с поста "Чычкан" Джалал-Абадской области, с. Осмонкулова, Таласской области движения для всех транспортных средств до улучшения погодных условий закрыто.

Во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий ГУОБДД МВД КР просит участников дорожного движения отнестись с

пониманием и рекомендует водителям отложить выезды по маршруту Бишкек-Ош, Бишкек-Талас на другой день и в связи с ухудшением погодных условий рекомендует:

  1. перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства, наличие аптечки, цепей, лопатки и.т.д.
  2. временно отложить перебортовки на летние шины.
  3. обращать внимание на прогноз погоды.
  4. соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при проезде горных автодорог;


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URL: https://www.vb.kg/399073
Теги:
Джалал-Абадская область, Ош, перекрытие дорог, погода, Таласская область, Кыргызстан, ГУОБДД, МЧС
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