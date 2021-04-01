На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок пурга. Движение для авто закрыто

В связи с ухудшением погодных условий и осадками на территории республики сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР контролируется беспрепятственное движение транспортных средств. На всех автодорогах снежный налет гололедица, местами туман, сообщает пресс-служба ведомства.

На данное время по автодороге Бишкек-Ош на перевалах "Тоо-Ашуу", "Ала-Бель", "Отмок" идет снег, пурга.

Сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР со стороны с. Сосновка, Чуйской области, с поста "Чычкан" Джалал-Абадской области, с. Осмонкулова, Таласской области движения для всех транспортных средств до улучшения погодных условий закрыто.

Во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий ГУОБДД МВД КР просит участников дорожного движения отнестись с

пониманием и рекомендует водителям отложить выезды по маршруту Бишкек-Ош, Бишкек-Талас на другой день и в связи с ухудшением погодных условий рекомендует: