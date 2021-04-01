"У тебя не хватит смелости". Старейшина из КР обратился к Хамрохону Зарифи

Слова бывшего министра иностранных дел Таджикистана в адрес председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, безусловно, ярко показывает отношение таджикских властей к кыргызскому народу. Понятно, что Хамрохон Зарифи – является обыкновенным человеком из ряда креатур таджикских властей. Поэтому мы должны обратить особое внимание на слова этого человека и предпринять какие-то меры, вместо того чтобы сидеть сложа руки и угнетать сами себя, в тот момент когда попирают честь кыргызского народа. Теперь поговорим о диктатуре Эмомали Рахмона, которому поклоняется Зарифи. Потому что, его креатура Хамрохон Зарифи насмехался над нами, утверждая, что мы "вы во всякое время совершаем революции".

Прежде всего, Кыргызское государство - это страна, которая ценит демократию и учитывает взгляды и пожелания своих граждан. Это не такое государство, как та страна, которой правит Эмомалии где народ живет угнетении. Все мы знаем, что многие американцы, европейцы, в том числе и сами таджики, восхищаются Кыргызстаном и живущими в нем гражданами. Мы знаем, что тысячи людей восхищаются свободой кыргызского народа, пытаются получить наше гражданство, утверждая, что они устали от политики нынешнего правительства Таджикистана. В этом отношении и Хамрохону, и его покровителю Эмомали есть чему поучиться. Поэтому терпение таджикского народа может когда-нибудь закончиться, и произволу Эмомали Рахмона может прийти конец.

Во-вторых, всему миру известно, что Эмомали Рахмон превратил Таджикистан в свою собственную компанию, в которой никто не может выдвигать свою кандидатуру на должность президента, кроме него самого. Потому что он держит весь народ в страхе. Это очень печально и настоящая трагедия для таджикского народа. Эмомали назначил своего сына спикером таджикского парламента. Это что за глупость?! Разве это можно назвать Властью?! Разве можно обходиться таким образом со своим народом?! Или никто в Таджикистане не достоин стать спикером кроме сына Эмомали?! Разве у власти должны быть только его сын или дочь?! Сколько еще выдержит это таджикский народ?! Никто в Кыргызстане не сможет решиться на такие действия. Потому что у нас этого никто не допустит.

В-третьих, сыновья и дочери Эмомали Рахмона захватили все ключевые секторы таджикского государства. В финансовом секторе одна дочь, в таможенном секторе другая управляет государственной собственностью, а все города и провинции были захвачены дочерьми и зятьями Эмомали. Простому народу не удастся занять какие-либо должности или заняться масштабным предпринимательством. Это что за безобразие?! Если Эмомали и Хамрохон не знают о том, насколько устал таджикский народ, то они вообще не имеют права говорить о Кыргызстане. Потому что наш храбрый народ не допустит такого в Кыргызстане.

В-четвертых, эта креатура Хамрохон рассказал о жизни нашего отважного сына Камчыбека Ташиева, который был готов отдать свою жизнь за кыргызский народ. Хамрохон, знаешь, что ни ты, ни твой покровитель Эмомали не могут сравниться с Камчыбеком Ташиевым. Ты смеешься, что он когда-то перелез через забор, а ты сам ради таджикского народа способен ли на такой поступок? Сможешь хоть слово сказать своему президенту? Конечно нет, потому что у тебя не хватит смелости! Ты трясешься над своей жизнью. А наш Камчыбек Ташиев является храбрым человеком, который во многие тяжелые дни стоял горой за кыргызский народ, пройдя через многие трудности, через кровь и огонь. Вот таким должен быть истинный кыргызский джигит. Тот путь, который прошел Ташиев,, Хамрохон, ты вряд ли осилишь. Я уверен в этом. Ты никто перед нашим кыргызским джигитом. Раскрой шире свои глаза и передай это своему покровителю Эмомали-хану, пусть и он широко раскроет глаза. Кыргызский народ никогда ни для кого не становился врагом, но он всегда мог постоять за себя и впредь продолжит в том же духе.

Теперь я бы хотел обратиться к кыргызскому народу, к своим сыновьям и дочерям.

Дорогой народ, я как старейшина кыргызского народа обращаюсь ко всем! Придите к соглашению! Прекратите делиться на партии! Подумайте о нашей стране! Подумайте о нашем будущем! Не теряйте дух Кыргызстана! Не попирайте честь Кыргызстана! Сплотитесь в одно целое! Не думайте, что они неуважительно отозвались только в адрес Камчыбека Ташиева, они неуважительно отозвались в адрес всего кыргызского народа! Судьба снова проверяет наше единство! Отложите свои личные интересы! Сплотитесь в единое целое, мои сыновья и дочери! Не делитесь! Не позволим врагам уничтожить нас! Не позволим им растоптать честь нашего народа, мой кыргызский народ!

Автор: Раимберди Сейдивалиев