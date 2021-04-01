Чиновников из КР, РТ, РУз обучили климатической дипломатии

Представители министерств и ведомств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в серии онлайн-тренингов по климатической дипломатии. Основной целью обучения стало усиление участия этих стран в переговорных процессах предстоящей 26-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре 2021 года в г. Глазго, Великобритания.

- Официально признанно, что 2020 год стал вторым самым жарким годом для планеты. Очевидно, мы должны в срочном порядке расширить меры реагирования на угрозу изменения климата. И предстоящая конференция является важным шагом в согласовании действий по реагированию на глобальное потепление", - рассказала Директор по развитию Центральной Азии при Посольстве Великобритании в Душанбе.

В рамках данного тренинга, 98 представителей министерств и ведомств Кыргызстана,Таджикистана и Узбекистана, задействованных в вопросах изменения климата, ознакомились с политическими действиями в области климатической безопасности на международном уровне, а также с ролью каждой Стороны в процессе реализации РКИК ООН и усилили навыки ведения переговоров. В течении этих дней международный советник ПРООН по изменению климата

Даниела Карингтон, рассказала об основных политических и технических вопросах Конференции, а также затронула гендерные аспекты РКИК ООН, которые могут помочь делегациям стран вести переговоры.

- Тренер рассказала о технических и политических особенностях переговорных процессов 26-ой сессии конференции сторон, подходах сотрудничества, что поможет достичь целей и задач конференции, хочу пожелать плодотворного участия в предстоящей конференции", - сказал в своей речи по случаю завершения тренинга Томица Паович, заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике.

Проведение онлайн-тренингов по климатической дипломатии для представителей министерств и ведомств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана является одним из важных аспектов проекта "Политические действия по обеспечению климатической безопасности в Центральной Азии", при поддержке Правительства Великобритании и реализуемого ПРООН в трех странах.

Данный проект способствует региональному сотрудничеству по вопросам климатической политики и эффективной климатической дипломатии, позиционированию странами своей климатической повестки, основанной на научно обоснованных обязательствах по сокращению выбросов парниковых газов, а также содействует повышению переговорных навыков национальных делегаций на 26-й Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата.

Справка: 26-ая сессия Конференции ООН по вопросам изменения климата пройдет с 1 по 12 ноября текущего года в Глазго, Великобритании. Эта конференция на сегодняшний день является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения.