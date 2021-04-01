"Члены ОНС КТРК поддержали увольнение Жылдыз Уракуновой"

Члены ОНС КТРК сегодня рассмотрели вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя гендиректора КТРК Жылдыз Уракуновой. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОНС Кубат Болотканов.

По его словам, поводом сегодняшнего заседания стало письмо гендиректора КТРК Бактияра Алиева.

- Согласно уставу КТРК он обратился к нам с просьбой одобрить увольнение Жылдыз Уракуновой, так как она, по его словам, не соответствует занимаемой должности. В итоге 10 членов ОНС поддержали его предложение, - сказал Болотканов.

Также он прокомментировал слова члена ОНС Нурии Айдабосуновой, которая ранее заявила СМИ, что Галина Байтерек оказывала на них давление.

- Нет я не согласен с подобными заявлениями своих коллег. Тем более, что Галина Байтерек не первая обратилась к нам по поводу Жылдыз Уракуновой. До этого неоднократно продюсеры и журналисты КТРК обращались с жалобами на нее, - пояснил он.

Стоит отметить, что совсем недавно коллектив "Ала-Тоо 24" обратился в ОНС с просьбой рассмотреть вопрос о профпригодности Жылдыз Уракуновой.

В частности, в своем письме журналисты и сотрудники телеканала обвинили замглавы КТРК в некомпетентности и интриганстве.

"В октябре 2020 года во время митингов Уракунова вместо того, чтобы способоствовать спокойной работе коллектива создавала все предпосылки для создания напряженности и беспорядков.

Уракунова постоянно обвиняет коллектив телеканала "Ала-Тоо 24" в некомпетентности, хотя сама же как заместитель главы КТРК дает все указания. Она очень часто использует телеканал в своих интересах, выпуская в эфир людей, которые своим присутствием порочат наш телеканал.

Жылдыз Уракунова как заместитель главы КТРК не дала ни одного методического предложения по улучшению работы телеканала.

Она абсолютно не соответствует своей должности, а любит только интриги.

В этой связи мы просим: