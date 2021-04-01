Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

"Члены ОНС КТРК поддержали увольнение Жылдыз Уракуновой"

259  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены ОНС КТРК сегодня рассмотрели вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя гендиректора КТРК Жылдыз Уракуновой. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОНС Кубат Болотканов.

По его словам, поводом сегодняшнего заседания стало письмо гендиректора КТРК Бактияра Алиева.

- Согласно уставу КТРК он обратился к нам с просьбой одобрить увольнение Жылдыз Уракуновой, так как она, по его словам, не соответствует занимаемой должности. В итоге 10 членов ОНС поддержали его предложение, - сказал Болотканов.

Также он прокомментировал слова члена ОНС Нурии Айдабосуновой, которая ранее заявила СМИ, что Галина Байтерек оказывала на них давление.

- Нет я не согласен с подобными заявлениями своих коллег. Тем более, что Галина Байтерек не первая обратилась к нам по поводу Жылдыз Уракуновой. До этого неоднократно продюсеры и журналисты КТРК обращались с жалобами на нее, - пояснил он.

Стоит отметить, что совсем недавно коллектив "Ала-Тоо 24" обратился в ОНС с просьбой рассмотреть вопрос о профпригодности Жылдыз Уракуновой.

В частности, в своем письме журналисты и сотрудники телеканала обвинили замглавы КТРК в некомпетентности и интриганстве.

"В октябре 2020 года во время митингов Уракунова вместо того, чтобы способоствовать спокойной работе коллектива создавала все предпосылки для создания напряженности и беспорядков.

Уракунова постоянно обвиняет коллектив телеканала "Ала-Тоо 24" в некомпетентности, хотя сама же как заместитель главы КТРК дает все указания. Она очень часто использует телеканал в своих интересах, выпуская в эфир людей, которые своим присутствием порочат наш телеканал.

Жылдыз Уракунова как заместитель главы КТРК не дала ни одного методического предложения по улучшению работы телеканала.

Она абсолютно не соответствует своей должности, а любит только интриги.

В этой связи мы просим:

  1. Рассмотреть вопрос о соответствии Жылдыз Уракуновой занимаемой должности.
  2. Дать моральную оценку всем ее незаконным действиям, дискредитирующих наш телеканал", - говорится в обращении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399080
Теги:
ОНС, КТРК, увольнение, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  