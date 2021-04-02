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В ЕАЭС создадут собственную товарно-сырьевую биржу

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- Евгений Денисенко
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Страны Евразийского союза будут создавать собственную товарно-сырьевую биржу. Об этом в ходе состоявшегося 1 апреля видеомоста Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан – Бишкек заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук Сергей Глазьев.

По его словам, сейчас страны ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия - зависят от мировых рынков в ценообразовании и несут из-за этого убытки. "В условиях нарастающего напряжения мы должны создавать свои биржевые рынки, которые будут вести торговлю в нацвалютах, а ценообразование будет идти, исходя из наших потребностей", - подчеркнул Глазьев.

В этой связи он отметил, что сами американские экономисты говорят о крахе долларовой системы. И подчеркнул: "Нам для защиты своего пространства надо уходить от доллара и переходить на свои валюты. Весь мир это делает. За 10 лет доля использования доллара в мире значительно упала. На этот фактор мы повлиять никак не можем, но мы можем постараться от него уйти".

Продолжая тему товарно-сырьевой биржи ЕАЭС министр рассказал, что возглавляемой им структуре в ЕЭК уже получено поручение разработать и утвердить концепцию общего биржевого рынка в ЕАЭС. Она включит как упомянутую биржу, где будут обращаться товары и сырье, так и фондовый рынок, где будут торговаться акции, облигации и вторичные бумаги. Кроме того, предусмотрено сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен.

"Нужно создавать свои рынки, которые работали бы в национальных валютах, что снизит зависимость от доллара и евро", - подчеркнул Глазьев. Общие рынки нужно формировать не только на евразийском пространстве, но и с ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС, включая Китай и Индию, считает министр.

Сергей Глазьев также отметил, что сегодня предпринимаются усилия по налаживанию рынка товаров, рынка государственных закупок, принимаются решения по техническому регулированию и гармонизации антимонопольного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/399081
Теги:
ЕАЭС
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