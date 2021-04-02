Как правильно выбрать воздушный фильтр для автомобиля

В среднем машины проезжают в год 15 тысяч километров, и за это время через мотор проходят десятки тысяч кубометров воздуха. Чтобы сжечь всего один килограмм бензина, а это 1,37 литра, что совершенно несложно, нужно 14,7 кг воздуха. Качество же воздуха таково, что за год в двигателе скопилось бы до одного килограмма пыли. Действуя как наждак, частички пыли быстро сточили бы детали двигателя до нерабочего состояния.

Пыль - это не только разрушающая поверхности деталей опасность. Она также влияет на точность работы датчика массового расхода воздуха, из–за чего нарушаются пропорции образования топливовоздушной смеси. Кроме того, постепенно забивая фильтр, пыль мешает мотору "дышать". В результате расход топлива растет, а мощность падает. И это не самое страшное - страдает и ресурс двигателя.

Что должен делать качественный воздушный фильтр? На что обратить внимание при выборе.

Остановить пыль. Коэффициент пропускания пыли воздушным фильтром не более 1 процента - остальные 99 процентов загрязнений должны оседать на его внешней части. Сегодня можно найти фильтры, коэффициент пропускания которых равен почти 0,5 процента. Если в первом случае из задержанного килограмма пыли в мотор проскользнет 10 граммов, то во втором случае - всего 5.

Не бояться влаги. Воздух никогда не бывает абсолютно сухим, а во время дождя есть риск того, что фильтр размокнет. При этом он может деформироваться, а его "гармошка" - слипнуться. Поэтому фильтрующий материал должен быть очень прочным.

Чаще используется специальная бумага, так как синтетические материалы стоят гораздо дороже. Но это не значит, что нужно тратиться на синтетику. Бумагу достаточно пропитать специальным составом. Например, синтетической смолой - рецепт у каждого производителя свой. С пропиткой бумага становится дороже, но до стоимости синтетики все равно далеко.

Не загораться. Двигатель - очень жаркий агрегат. Температура тления бумаги составляет 233 градуса С. При этом "рабочая температура" 90 градусов поддерживается далеко не на всех деталях. В итоге есть риск возгорания фильтра. Вместе с ним сгорит и мотор, и машина.

Больше площадь при меньших размерах. Этот параметр называется пылеемкость. Сколько пыли может задержать фильтр без потери характеристик? Зависит от площади поверхности фильтрующего элемента. Она гораздо больше площади самого фильтра, так как бумагу всегда складывают "гармошкой". Секрет заключается в том, что чем бумага тоньше, тем больше складок или гофр получается, и тем больше площадь фильтрующего элемента. Поэтому обращайте внимание на количество складок. Это тот случай, когда больше - значит лучше.

Быть на своем месте. Чтобы не было продухов, фильтр должен четко подходить под размеры установочного места. Не слишком легко и не слишком туго. Тогда, если качество уплотняющих материалов не подводит, соединения окажутся максимально надежными. В идеале уплотнитель должен быть сделан из гибкого и эластичного полиуретана.

Автор: Леонид Владимиров