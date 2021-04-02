Китай передал Кыргызстану очередную партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

Накануне, 1 апреля, в Министерстве здравоохранения и социального развития КР состоялась церемония передачи очередной партии гуманитарной помощи правительства Китайской Народной Республики в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло с участием министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане г-жи Ду Дэвэнь.

"В качестве гуманитарной помощи переданы одноразовые медицинские защитные костюмы, перчатки хирургические одноразовые стерилизованные резиновые, хирургические маски, защитные медицинские маски для лица, медицинские защитные очки, бахилы одноразовые, одноразовые медицинские халаты, одноразовые медицинские шапочки, неинвазивные ИВЛ аппараты, аппарат ПЦР система в реальном времени, аппарат система экстракции нуклеиновой кислоты общей стоимостью более 63 млн сомов, - информируют в Минздраве.

В своем выступлении министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил весомый вклад правительства КНР в противостоянии Кыргызстана пандемии COVID-19 и выразил благодарность за поддержку кыргызско-китайского стратегического партнерства на высоком уровне и приверженности к делу элиминации коронавирусной инфекции COVID-19:

"От имени Министерства здравоохранения и социального развития КР и от себя лично выражаю благодарность за помощь, которая оказывается правительством КНР, посольством КНР в Кыргызской Республике и надежду на дальнейшее развитие наших теплых, дружественных отношений между нашими странами".