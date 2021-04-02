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На берег Токтогульского водохранилища выбрасывает останки людей

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- Екатерина Улитина
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Местные жители в Токтогульском районе Джалал-Абадской области собирают человеческие останки, которые находят на берегу Токтогульского водохранилища. Видеозапись распространяют в социальных сетях.

Местные жители начали находить останки еще несколько недель назад, когда уровень воды в Токтогульском водохранилище стал приближаться к критически низкой отметке. Дело в том, что до 1960 года на месте водохранилища находилось село и кладбище. Могилы размыло и теперь, когда воды стало мало останки выбрасывает на берег.

Проводятся работы для перезахоронения останков.


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URL: https://www.vb.kg/399089
Теги:
кладбище, Токтогульский район, Кыргызстан, Токтогульское водохранилище
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