На берег Токтогульского водохранилища выбрасывает останки людей

Местные жители в Токтогульском районе Джалал-Абадской области собирают человеческие останки, которые находят на берегу Токтогульского водохранилища. Видеозапись распространяют в социальных сетях.

Местные жители начали находить останки еще несколько недель назад, когда уровень воды в Токтогульском водохранилище стал приближаться к критически низкой отметке. Дело в том, что до 1960 года на месте водохранилища находилось село и кладбище. Могилы размыло и теперь, когда воды стало мало останки выбрасывает на берег.

Проводятся работы для перезахоронения останков.