Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

В Бишкеке демонтировали летние площадки баров, кафе и несколько магазинов

114  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) столичной мэрии и спецподразделения МП "Тазалык" продолжают демонтаж незаконных объектов. В этот раз, в рамках реконструкции улицы Тугөлбай Ата по второй фазе проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек за счет гранта КНР, демонтирована часть пивного бара "На мосту", шашлычной "Бахчай" и летняя площадка кафе "Центр плова". На этом месте не стало и одной вулканизации.

Демонтированы четыре пристройки на улице Буденного.

В микрорайоне №12 на ул. Каралаева в добровольном порядке демонтирован незаконно установленный контейнер, ранее УЗС выдал владельцу уведомление.

Также снесено самовольно возведенное складское помещение кафе "Шашлычная" на улице С.Каралаева, данный участок был предоставлен под благоустройство и озеленение.

Демонтирован и объект облегченного типа на перекрестке улиц Льва Толстого и Байтик Баатыра.

После разъяснительных работ добровольно демонтирован фудтрак и батут в парке им. Д.Асанова.

В жилом массиве "Арча-Бешик" нам пришлось демонтировать объекты капитального строения – магазины компании "Элнур – Дан", расположенных на следующих улицах:

• ул. Муромская;

• ул. Садырбаева;

• ул. Шералиева.

В мэрии пояснили, что у владельца не было разрешительных документов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399091
Теги:
мэрия, Кыргызстан, незаконные постройки, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  