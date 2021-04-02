В Бишкеке демонтировали летние площадки баров, кафе и несколько магазинов

Сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) столичной мэрии и спецподразделения МП "Тазалык" продолжают демонтаж незаконных объектов. В этот раз, в рамках реконструкции улицы Тугөлбай Ата по второй фазе проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек за счет гранта КНР, демонтирована часть пивного бара "На мосту", шашлычной "Бахчай" и летняя площадка кафе "Центр плова". На этом месте не стало и одной вулканизации.

Демонтированы четыре пристройки на улице Буденного.

В микрорайоне №12 на ул. Каралаева в добровольном порядке демонтирован незаконно установленный контейнер, ранее УЗС выдал владельцу уведомление.

Также снесено самовольно возведенное складское помещение кафе "Шашлычная" на улице С.Каралаева, данный участок был предоставлен под благоустройство и озеленение.

Демонтирован и объект облегченного типа на перекрестке улиц Льва Толстого и Байтик Баатыра.

После разъяснительных работ добровольно демонтирован фудтрак и батут в парке им. Д.Асанова.

В жилом массиве "Арча-Бешик" нам пришлось демонтировать объекты капитального строения – магазины компании "Элнур – Дан", расположенных на следующих улицах:

• ул. Муромская;

• ул. Садырбаева;

• ул. Шералиева.

В мэрии пояснили, что у владельца не было разрешительных документов.