Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Кыргызстан представлен на международном кинофестивале в Челябинске

117  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный фестиваль короткометражных фильмов "ЧелоВечное кино" проходит в Челябинске 1 – 4 апреля. Участие в нем принимают и кинематографисты Кыргызстана.

Жюри конкурсной программы возглавил кинорежиссёр, сценарист, продюсер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков. В программе фестиваля – показ более 30 игровых и документальных фильмов. Одна из работ – лента кыргызского режиссера Данияра Абирова "51+", сюжет – мужчина, которому уже за 50 лет, влюбляется в девушку. Эта картина была в 2019 году отмечена национальной премией "Ак Илбирс" в Кыргызстане, как лучший короткометражный фильм, в том же году Абиров получил диплом "Лучший режиссер" на фестивале в Казахстане.

Запланированы также образовательные мастер-классы, творческие встречи и питчинг кинопроектов (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать). Организатором питчинга выступило Челябинское областное представительство Союза кинематографистов России, при поддержке Молодежного центра этого Союз, сообщества #Челкиноарт. 4 апреля пройдет zoom-конференция "Кино на ощупь: XXI век".

Фестиваль проходит на шести городских площадках и в нынешнем году организуется уже в пятый раз. В оргкомитете сообщается, что это- крупнейшая конкурсная и образовательная площадка Южного Урала для молодых кинематографистов всего мира. Ежегодно на фестивале "ЧелоВечное кино" собирается более 700 гостей, 30 режиссеров, продюсеров, мастеров, операторов только со всей России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399098
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  