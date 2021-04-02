Кыргызстан представлен на международном кинофестивале в Челябинске

Международный фестиваль короткометражных фильмов "ЧелоВечное кино" проходит в Челябинске 1 – 4 апреля. Участие в нем принимают и кинематографисты Кыргызстана.

Жюри конкурсной программы возглавил кинорежиссёр, сценарист, продюсер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков. В программе фестиваля – показ более 30 игровых и документальных фильмов. Одна из работ – лента кыргызского режиссера Данияра Абирова "51+", сюжет – мужчина, которому уже за 50 лет, влюбляется в девушку. Эта картина была в 2019 году отмечена национальной премией "Ак Илбирс" в Кыргызстане, как лучший короткометражный фильм, в том же году Абиров получил диплом "Лучший режиссер" на фестивале в Казахстане.

Запланированы также образовательные мастер-классы, творческие встречи и питчинг кинопроектов (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать). Организатором питчинга выступило Челябинское областное представительство Союза кинематографистов России, при поддержке Молодежного центра этого Союз, сообщества #Челкиноарт. 4 апреля пройдет zoom-конференция "Кино на ощупь: XXI век".

Фестиваль проходит на шести городских площадках и в нынешнем году организуется уже в пятый раз. В оргкомитете сообщается, что это- крупнейшая конкурсная и образовательная площадка Южного Урала для молодых кинематографистов всего мира. Ежегодно на фестивале "ЧелоВечное кино" собирается более 700 гостей, 30 режиссеров, продюсеров, мастеров, операторов только со всей России.