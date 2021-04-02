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Глазьев: Темпы роста экономики ЕАЭС можно увеличить вдвое

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- Евгений Денисенко
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Минимальные темпы роста экономики Евразийского экономического союза составляют 3,5-4 процента, но их можно увеличить вдвое. Так считает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, о чем он заявил в ходе состоявшегося 1 апреля видеомоста Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан – Бишкек.

"По нашим оценкам, у нас возможности объективно дополнительного прироста производства составляют около 8 процентов. Это расчеты, которые сделаны на основе имеющихся производственных возможностей, производственных мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала. То есть, мы бы могли расти на 8 процента в год", - отмечает Глазьев.

По его словам, в рамках Высшего Евразийского экономического совета, который запланирован на май, главы стран-союзниц - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - будут рассматривать основные ориентиры экономической политики, которые помогут активизировать рост экономики ЕАЭС.

"Основные ориентиры экономической политики на текущий год и будущий год, которые будут рассматриваться на уровне глав государств в мае этого года, направлены на то, чтобы эти резервы экономического роста вскрыть, активизировать", - подчеркнул министр ЕЭК.

Выступая накануне на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике в Москве, Сергей Глазьев заявил также о необходимости анализа и прогнозирования объемов взаимной торговли в ЕАЭС. По его словам, ЕЭК проработает правовую основу принятия такого документа.


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URL: https://www.vb.kg/399099
Теги:
Россия, ЕАЭС
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