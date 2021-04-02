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Розничные цены на сахар-песок в Кыргызстане продолжают расти

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- Оксана Гут
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Средние розничные цены на сахар-песок в Кыргызстане продолжают расти. Таковы данные Нацстаткома КР.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что цены на сахар-песок в марте 2021 года в среднем по республике составили 64,36 сома и по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 10,14 сома, или почти на 19 процентов.

При этом, выше среднереспубликанского уровня розничные цены на сахар-песок за этот период сложились в городах Исфана (69,33 сома за кг), Джалал-Абад (67,84 сома за кг), Ноокат (67,39 сома за кг), Кара-Суу (67,33 сома за кг) и Баткен (67,21 сома за кг), минимальные цены на него зафиксированы в городах Токмок (60,67 сома за кг), Талас (60,89 сома за кг) и Нарын (61,94 сома за кг).

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на сахар-песок в республике повысились на 4,34 сома, или на 7,2 процента.

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с предыдущим месяцем текущего года зафиксирован в городе Ноокат - на 18,8 процента, селе Покровка - на 13,2 процента, а также в городах Баткен и Кара-Балта - на 9,7 процента.


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URL: https://www.vb.kg/399102
Теги:
Нацстатком, продовольствие, цены, Кыргызстан
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