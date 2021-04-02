Хакасия укрепит связи с Кыргызстаном

Кыргызская Республика и Республика Хакасия имеют все возможности для развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом было заявлено в ходе состоявшейся встречи консула КР в Красноярске Тургунбека Доронбекова и главы РХ – председателя ее правительства Валентина Коновалова.

Как сообщили в правительстве Хакасии, Валентин Коновалов отметил большое значение для этой российской республики общих интересов, дружеских, партнерских связей с Кыргызстаном, существующих на протяжении многих лет. Это касается развития инфраструктуры, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, других сфер, в том числе культурно-гуманитарную.

"Наша республика заинтересована в укреплении торгово-экономических связей, развитии всех перспективных направлений сотрудничества с Кыргызстаном", - подчеркнул Валентин Коновалов.

О таком же интересе с кыргызской стороны, в частности, в расширении взаимодействия в агропромышленной, сельскохозяйственной отраслях, в сфере легкой промышленности заявил и Тургунбек Доронбеков. "Уверен, что наши совместные проекты вполне реализуемы", - сказал он.

Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между РХ и КР действует с 1998 года. Сейчас, как отмечено, документ актуализирован, при содействии представительства МИД России в Красноярске направлен на согласование в Минэкономразвития РФ. И в скором времени обе республики подпишут актуализированное соглашение на одной из площадок экономических форумов, запланированных на текущий год.

В конце встречи Тургунбек Доронбеков и Валентин Коновалов обменялись памятными сувенирами.

Как рассказывал ранее VB.KG руководитель действующей здесь региональной общественной организации "Менин Кыргызстаным" Азизбек Чериков, в настоящее время на территории Республики Хакасия проживают около 11,5 тысячи уроженцев Кыргызстана. Одни из них являются гражданами России, другие, будучи гражданами Кыргызстана, находятся здесь временно – на заработках, на учебе, по своим делам. "Менин Кыргызстаным" активно сотрудничает с местными властями, с другими диаспорами, участвует в различных совместных мероприятиях, помогает соотечественникам с постановкой на учет, получением регистрации, медицинских полисов, других нужных документов, с трудоустройством, в решении иных возникающих вопросов.

Хакасия – российский регион, тесно связанный и с родословной кыргызов. Так, родом с берегов Енисея в Хакасии - Барсбек каган, один из тех, кто стоял у истоков кыргызской государственности. Согласно историческим источникам, он правил в конце 7-го - начале 8-го веков кыргызским каганатом на Енисее, который являлся самостоятельным государственным образованием. Барсбек каган прослыл как энергичный, талантливый правитель. При нем этот каганат вступил в стадию своего могущества, включился в активную борьбу за лидерство в Центральной Азии. По словам историков, на это время приходится становление и расцвет кыргызской государственности на Енисее, консолидация кыргызских племен. Во главе с Барсбек каганом была создана мощная коалиция против Восточно-тюркского каганата. Этот и последующий периоды, пришедшиеся на восьмой-девятый века, сыграли важную роль в истории кыргызского этноса. А некоторые исследователи даже склонны считать Барсбек кагана прототипом самого Манаса.