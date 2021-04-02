Временами дожди. Прогноз погоды по Кыргызстану на 3-7 апреля

В Кыргызстане в ближайшие дни синоптики прогнозируют временами дожди. Повышение температуры воздуха ожидается 9 апреля.

Прогноз погоды Кыргызгидромет по Чуйской, Таласской областям на 3-7 апреля

3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

4 апреля утром, днем и 5 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. 5 апреля в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки.

6 апреля ночью в отдельных районах Чуйской области дождь, в горных районах снег, в Таласской области без осадков. 6 апреля днем и 7 апреля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 4-5 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

3 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 4 апреля ночью и в первой половине дня без осадков, к вечеру ожидается дождь. 5 апреля временами дождь.

6 апреля ночью дождь. 6 апреля днем и 7 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 4 апреля с порывами до 14 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 3-7 апреля

3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

4 апреля утром, днем и 5 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. 5 апреля в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки.

6 апреля ночью в отдельных районах Джалал-Абадской области дождь, в горных районах снег, в Ошской, Баткенской областях без осадков. 6 апреля днем и 7 апреля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 4-5 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

3 апреля в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег. 4 апреля без осадков.

5 апреля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в горных районах снег. 6 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 6 апреля днем и 7 апреля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 4-5 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

3 апреля ночью временами дождь, снег. 3 апреля днем в городе Каракол дождь, снег, в городе Чолпон-Ата без осадков. 4 апреля и 5 апреля ночью без осадков. 5 апреля днем и 6 апреля ночью дождь.

6 апреля днем и 7 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 4-5 апреля с порывами до 15-20 м/с.

по Нарынской области

3 и 4 апреля ночью без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 4 апреля утром и днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

5 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. 6 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 6 апреля днем и 7 апреля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 4-5-апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики 8-9 апреля

8 апреля ночью без осадков, днем в горных районах Ошской области снег, по остальной территории без осадков. 9 апреля без осадков. Повышение температуры воздуха.