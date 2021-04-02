Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

В КР половина экспертиз на причастность к экстремизму приходится на юг

133  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане из 404 судебных дела на причастность к экстремизму, 326 проведно по ст.299 ч.2 "Приобретение, хранение, распространение экстремисткой литературы", 51 дело - по ст. 299 ч.1. То есть, значительное количество дел приходится именно на эту статью УК КР. Об этом на презентации "Справочник для работников правоохранительных и судебных органов КР – практическая и методическая помощь" сообщила руководитель Центра религиоведческих исследований Индира Асланова.

По ее словам, в разрезе статистике видно, что 70 процентов таких экспертиз приходится на юг страны: 30-32% - Ошская и Джалал –Абадская области, 10 % - Баткенская. В Бишкеке проведено лишь 14% таких экспертиз. Причем проводилась либо религиоведческая, либо теологическая экспертиза.

- Однако стоит отметить, что между этими исследованиями значительная разница в подходах. Религиоведческая экспертиза использует нейтральные подходы и рассматривает дело с точки зрения светской науки, а наиболее часто проводимая ранее, теологическая – с позиций определенной религии или вероучения. Сам закон о судебно-экспертной деятельности говорит, что судебный эксперт обязан проводить экспертизу в строго научной форме, на основе знаний и доказательств, которые он может подкрепить. Поэтому, при исследовании мы смотрели постановление следователя, саму экспертизу и решение суда. И на этом основании определяли какие системные недочеты нужно учесть и исправить. Касается это самого вида экспертиз, которая указывается в судебном решении, - подчеркнула Индира Асланова.

Отметим, организатором презентации выступил Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399110
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, Ошская область, религия, экспертиза, экстремизм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  