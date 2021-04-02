В КР половина экспертиз на причастность к экстремизму приходится на юг

В Кыргызстане из 404 судебных дела на причастность к экстремизму, 326 проведно по ст.299 ч.2 "Приобретение, хранение, распространение экстремисткой литературы", 51 дело - по ст. 299 ч.1. То есть, значительное количество дел приходится именно на эту статью УК КР. Об этом на презентации "Справочник для работников правоохранительных и судебных органов КР – практическая и методическая помощь" сообщила руководитель Центра религиоведческих исследований Индира Асланова.

По ее словам, в разрезе статистике видно, что 70 процентов таких экспертиз приходится на юг страны: 30-32% - Ошская и Джалал –Абадская области, 10 % - Баткенская. В Бишкеке проведено лишь 14% таких экспертиз. Причем проводилась либо религиоведческая, либо теологическая экспертиза.

- Однако стоит отметить, что между этими исследованиями значительная разница в подходах. Религиоведческая экспертиза использует нейтральные подходы и рассматривает дело с точки зрения светской науки, а наиболее часто проводимая ранее, теологическая – с позиций определенной религии или вероучения. Сам закон о судебно-экспертной деятельности говорит, что судебный эксперт обязан проводить экспертизу в строго научной форме, на основе знаний и доказательств, которые он может подкрепить. Поэтому, при исследовании мы смотрели постановление следователя, саму экспертизу и решение суда. И на этом основании определяли какие системные недочеты нужно учесть и исправить. Касается это самого вида экспертиз, которая указывается в судебном решении, - подчеркнула Индира Асланова.

Отметим, организатором презентации выступил Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности.