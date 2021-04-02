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Эксперт: Экстремизм стал чаще проявляться в комментариях соцсетей

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- Виктория Гунгер
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Сейчас мало экстремистских печатных изданий. В основном электронные носители, материалы из социальных сетей. Это может быть даже не полноценный пост, а призывы или разжигание розни в комментариях. И в этом плане возникают определенные сложности. Об этом на презентации "Справочник для работников правоохранительных и судебных органов КР – практическая и методическая помощь" сообщила руководитель Центра религиоведческих исследований Индира Асланова.

Эксперт отметил, что в этом случае надо опираться на Рабадский план действий по запрету пропаганды национальной, расовой, религиозной ненависти, а также подстрекательств к вражде или насилию.

- Наш закон о противодействии экстремизму включает в себя перечень тех признаков, которые могут рассматриваться как экстремистские, но и включать в себя террористические проявления. Хотя в мировой практике экстремизм рассматривает в рамках антидискриминационного закона. Поэтому в КР возникают сложности в квалификации. Рабатский план действий состоит из 6 частей для определения высказываний подлежащих преследованию в уголовном порядке. Учитывает он также личность оратора. Речь идет о простом человеке или политической персоне. В последнем случае степень воздействия выше. И здесь уже не учитывается его халатность или эмоциональность. Поэтому, нужна комплексная экспертиза, - подчеркнула Асланова.

Отметим, организатором презентации выступил Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности.


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URL: https://www.vb.kg/399113
Теги:
закон, социальные сети, экстремизм, Кыргызстан
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