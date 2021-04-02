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Мирзиёев: Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок

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Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в четверг отметил, что многие узбекистанцы преждевременно успокоились и стали равнодушными к требованиям карантина, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Если в начале этого года выявлялось в среднем 30-40 больных, то в середине марта этот показатель составил 160-180. Наблюдаются случаи крайне тяжелого течения заболевания, даже летальные случаи. Причина этого в том, что многие граждане преждевременно успокоились и стали равнодушными к требованиям карантина, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Премьер-министру было поручено усилить деятельность территориальных штабов по борьбе с коронавирусом, создать call-центры и мобильные бригады, работающие круглосуточно. Поставлена задача сформировать не менее чем трехмесячный запас медикаментов и средств защиты, ввести строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.

"К сожалению, этой напасти конца не видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. И у соседей неблагоприятная ситуация. Опасность рядом с нами. Поэтому мы должны быть бдительными. Восстановим тот порядок, по которому мы работали ранее. Не дай Бог, столько усилий могут оказаться напрасными. Мы поставили очень высокие цели в плане экономики. Если закроемся, не сможем достичь результатов. Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок. Необходимо принимать оперативные меры по лечению заболевших", – сказал президент.

В апреле-июне планируется вакцинировать от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска. На данный момент доставлено 660 тысяч доз вакцины. Правительственной комиссии поручено закупить еще 3,5 миллиона доз китайской и 1 миллион доз российской вакцины.


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URL: https://www.vb.kg/399114
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, коронавирус, карантин
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