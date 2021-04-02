В России создадут единую базу данных врачей-кыргызстанцев

Посольство КР в РФ укрепит взаимодействие с врачами-кыргызстанцами в России в вопросах охраны здоровья соотечественников. Такая договоренность достигнута во время встречи посла Гульнары-Клары Самат с представителями Ассоциации медицинских работников Кыргызстана в Москве и Московской области.

Сегодня, как рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, только в российской столице работает в различных учреждениях системы здравоохранения немало врачей из Кыргызстана – выпускников медицинских вузов КР и РФ. Кроме того, действует более двух десятков частных медучреждений различного формата – от лечебных кабинетов до многопрофильных клиник, руководство и персонал которых представлены специалистами-кыргызстанцами. Они говорят на одном языке с пациентами, что способствует более лучшей диагностике, для трудовых мигрантов, которые зачастую не имеют страховых полисов, упрощена процедура приема, он ведется ежедневно, зачастую без выходных.

Дополнительный груз ответственности приняли на себя медики-кыргызстанцы во время пандемии. Из их числа была создана группа волонтеров, которые в оперативном режиме консультировали по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывали посильное содействие в организации необходимого лечения. А еще одна группа таких волонтеров отправилась в Кыргызстан, для оказания помощи своим коллегам на местах.

В ходе встречи с послом речь шла о проблемах, с которыми сталкиваются соотечественники в России, в том числе, в здравоохранительной сфере. Отмечена важность дальнейшего улучшения профилактической работы среди них, решения взаимосвязанных задач. Говорилось и о необходимости повышения статуса, квалификации, авторитета кыргызстанских врачей в России

Собеседники договорились создать единую базу данных таких специалистов, наладить их системную работу с посольством, объединить усилия в интересах соотечественников. В ближайших планах - проведение встречи в Москве с медицинскими работниками-кыргызстанацами в широком формате, выработка совместных проектов.