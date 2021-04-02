Минобразования ответило на заявление родителей о вспышке Covid-19 в школе

Министерство образования Кыргызстана дало разъяснение по работе школы №1 в селе Чуй Чуйского района Чуйской области. Напомним, в редакцию обратились родители школьников учебного заведения, которые заявили о вспышке Covid-19 в учебном заведении.

Как отметили в Минобразования КР, в средней школе №1 работают 79 учителей и 22 человека персонала.

- Образовательное учреждение перешло на реальный режим работы с 14 декабря 2020 года по решению оперативного

штаба Чуйской районной государственной администрации. Школа обеспечена всеми необходимыми дезинфицирующими средствами. С первых дней в школе соблюдался алгоритм обучения детей в реальном режиме. Систематически проводился мониторинг и контроль за соблюдением санитарных норм и требований совместно с территориальными медицинскими учреждениями, - пояснили в Минобразования.

В ведомстве уточнили, что 1 февраля текущего года среди учителей были выявлены бессимптомные больные и со стороны ЦСМ 12 марта 2021 года проведено медицинское обследование сотрудников школы, сданы анализы на ПЦР.

- 15 марта текущего года по решению оперативного штаба школа была закрыта, и перешла на онлайн-режим обучения. Таким образом, коллективный контакт исключен. Так как инкубационный период прошел, по решению главного врача ЦГСЭН города Токмак и Чуйского района школа перешла на реальный режим обучения с 1 апреля 2021 года. На сегодняшний день два учителя находятся на самоизоляции, один учитель - в больнице, - подчеркнули в Минобразования КР.