Экс-глава Александровского айылного аймака возместил в бюджет 1,1 млн сомов

В госбюджет возвращены незаконно присвоенные средства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках работы по пресечению коррупционных проявлений и нецелевого использования бюджетных средств,

выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями со стороны экс-главы Александровского айылного аймака Московского района Б.И.Ю. и начальника МП "Александровка" ("Таза-Айыл") Н.С.А.

Установлено, что в сентябре 2020 года указанные лица подписали фиктивный договор о проведении рекультивации и очистки мусорного

полигона с. Александровка Московского района. В результате чего, интересам государства причинен крупный ущерб на сумму более 1,1 млн сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 320 ч.1 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

26 марта гражданин Б.И.Ю. возместил полностью ранее присвоенные бюджетные средства в сумме более 1,1 млн сомов в пользу государства.

В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по установлению аналогичных фактов хищения бюджетных средств.