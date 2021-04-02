6-летний мальчик выпал из окна этажки. Милиция возбудила уголовное дело

В Бишкеке 6-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. Он в больнице, состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района г.Бишкек.

2 апреля примерно в 10:42 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома выпал ребенок.

По данному факту незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники милиции УВД Ленинского района, где по приезду были получены первичные данные, что мальчик А.А. 2015 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоэтажного дома.

Также на место вызова незамедлительно приехали сотрудники УПСМ по г.Бишкек и была вызвана скорая медицинская помощь, где несовершеннолетнему А.А. была оказана первая медицинская помощь. Ребенок был госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу №3.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 150 (Оставление в опасности) УК Кыргызской Республики.

По полученным первичным данным, А.А. дома находился один.

Со слов врачей, упавший мальчик не имеет переломов и в настоящее время проходит обследование, состояние мальчика стабильное.

Расследование продолжается.