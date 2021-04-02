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В Москве суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 3,2 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах.

Компанию признали виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Максимальный штраф по этой статье составляет четыре миллиона рублей.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет скорость работы Twitter в России, заявляя, что соцсеть не удаляет запрещенную законодательством информацию. 23 марта регулятор сообщил, что администрация Twitter начала удалять информацию, но делает это "неудовлетворительными темпами".

Роскомнадзор предупреждал, что Twtitter может быть полностью заблокирован в России, если откажется выполнять требования ведомства.

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/399126
Теги:
Россия, социальные сети
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