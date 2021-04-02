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Экс-главе МИД Хамрохону Зарифи напомнили про демократию в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Экс-главе МИД Хамрохону Зарифи крайне сложно понять, что значит жить в демократическом государстве. Иначе его не удивляло бы, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев озвучил общественности Кыргызстана свое предложение таджикской стороне. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и журналсит Нургазы Анаркулов.

"В том то и дело, что в Таджикистане с авторитарным режимом все держится в секрете. По сути народ не допущен к власти. У нас же демократическое государство и общественность принимает участие во всех важных политических процессах. По этой причине Камчыбек Кыдыршаевич и озвучил свою позицию на переговорах с таджикской стороной. Он всегда трудился и действовал исключительно в интересах своего народа. Поэтому ему нечего скрывать от своих соотечественников. Господину Хамрохону Зарифи наверное этого не понять, он ведь никогда не жил в такой стране", - сказал Анаркулов.

Отметим, ранее экс-глава МИД Хамрохон Зарифи на своей странице в соцсети обвинил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева в разглашении содержания беседы с таджикской стороной.


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URL: https://www.vb.kg/399129
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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