В Москве встретились министры иностранных дел стран СНГ

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоялось 2 апреля в Москве, в Международном военном центре. От Кыргызстана участие в нем принял глава внешнеполитического ведомства республики Руслан Казакбаев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, приветствую коллег, отметил очный формат их встречи, что, по его словам, радует. "Пандемия безусловно внесла серьёзные коррективы в нашу работу, стала испытанием для Содружества. Однако, несмотря на все эти трудности нам удаётся сохранить позитивную динамику взаимодействия", – констатировал Лавров.

"Только что, - продолжил он, - в узком формате у нас состоялся откровенный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам, перспективам сотрудничества в рамках СНГ. Позднее в этом зале мы будем подписывать ряд важных документов".

В их числе - проекты документов, нацеленных на дальнейшее расширение внешнеполитического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности.

В этом же формате одобрен проект Обращения глав государств СНГ к народам этих стран и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны.

В ходе заседания в расширенном составе рассмотрен вопрос о ходе выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ в 2020 году. В частности, отмечено, что реализация данного документа содействовала развитию многопланового сотрудничества и укреплению политико-дипломатического взаимодействия в рамках Содружества. Удалось продвинуться по многим позициям Программы, поддерживать активный межмидовский диалог по наиболее актуальным темам, координировать усилия, взаимодействуя на ведущих международных площадках, полнее задействовать имеющийся кадровый потенциал на данном направлении сотрудничества.

Решено продолжить реализацию положений Программы для укрепления и развития взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ. Одобрены результаты проведенных в минувшем году многоуровневых межмидовских консультаций, отмечена актуальность включения новых тем в их повестку. А также - тот факт, что акцент делался на эффективном обеспечении учета интересов сторон и согласовании возможных совместных действий в международных организациях, обсуждении проблем, препятствующих продвижению общих инициатив.

Министры поручили Исполнительному комитету СНГ внести на рассмотрение СМИД проект Плана таких консультаций на 2022 год. Проекты еще двух документов будут предложены вниманию Совета глав правительств СНГ. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

На заседании также утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий – развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, в области туризма.

Определены дата и место проведения очередного заседания СМИД. Оно состоится 14 октября в Минске, накануне юбилейного заседания Совета глав государств СНГ.