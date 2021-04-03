Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией

Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".

Сегодня Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор. Как заявил американский лидер, США будут способствовать сохранению "суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщало Politico, на этой неделе прошли телефонные переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с украинскими коллегами.

Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной - очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гипотетическое появление американских военных на Украине неизбежно спровоцировало бы Россию на "дополнительные меры". По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе и без того "весьма пугающая" обстановка, которую усугубляют провокации ВСУ.

В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.

Источник: РИА новости