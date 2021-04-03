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В Ташкенте становится все больше рекламы наркотиков. Жители бьют тревогу

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В жилых кварталах Ташкента становится все больше рекламы наркотиков. Жители бьют тревогу, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Facebook-сообщество "Потребитель.уз".

Пользователи пишут, что рекламы различных видов наркотиков становится все больше. Если раньше об этом сообщали, в основном, жители Чиланзарского и Учтепинского районов, то теперь эта зараза распространилась и на Мирзо-Улугбекский район. В двух местах этого района она практически на каждом жилом доме.

"Граждане сами провели расследование, зашли в рекламируемые каналы, а там все открыто, подробно и с ценами. Плюс много предложений работать распространителем в Ташкенте. В каналах по 9-10 тысяч подписчиков. Для продажи наркотиков они на встречу не приходят. Деньги принимают электронным переводом, потом делают закладку где-то в районе, и в Телеграмм сообщают, откуда дозу забирать. Вот для того и нанимают молодежь – делать закладки по городу", – отмечает "Потребитель.уз".

Многие жители возмущены бездействием властей, они сами закрашивают эти надписи. Но это, пишут они, все равно, что чуму зеленкой лечить, замазывая болячки.

Те, кто обращался в органы через соцсети говорят, что там им посоветовали идти к участковому. Но это тоже не решение. Рекламы наркотиков на стенах так много, что запаришься на каждую заявление писать. С наркотиками должны бороться не жители, а уполномоченные органы. Жителям нужно дать возможность оперативно сообщать о точках рекламы.

При этом сама реклама продолжает совершенствоваться. Уже появились сообщения о рекламе наркотиков в Ташкенте в виде QR-кода, нанесенного на стены через трафарет со ссылками не на Телеграмм, а уже на даркнет, где и вовсе никого не поймать.

Пользователи пишут, что правоохранительным органам необходимо срочно запустить Телеграмм-бот и телефон, куда граждане могли бы сообщать о рекламе наркотиков без волокиты. Депутатам же со своей стороны стоит организовать регулярные рейды в жилых кварталах и закрашивать наркорекламу.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали о работе в Ташкенте группировок, занимающихся рекламой и распространением наркотиков через соцсети и закладки.


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URL: https://www.vb.kg/399133
Теги:
наркотики, Узбекистан
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