Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 99.50 - 100.95

Китай не пойдет на уступки

365  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и полномочный посол КНР Цуй Тянькай в США дал совместное интервью китайским СМИ, ответив на вопросы журналистов о значении и ожиданиях предстоящего китайско– американского стратегического диалога на высоком уровне. Цуй Тянькай отметил, что это первая встреча руководителей КНР и США на высоком уровне после вступления Джо Байдена в должность президента. Cамым базовым условием в общении между любыми странами является дух равенства и взаимного уважения. Китайская сторона не пойдет ни на какие уступки и компромисс по вопросам, затрагивающим коренные интересы страны, а именно по вопросам суверенитета, территориальной целостности и единства государства.

По словам посла, Пекин надеется, что нынешняя встреча станет хорошим началом, стороны будут придерживаться искренних позиций, закончат диалог с чувством понимания друг друга.

Цуй Тянькай отметил, что развитие двусторонних отношений между США и другими государствами не должно быть нацелено против третьих стран, не должно наносить вред интересам третьих сторон. Если Вашингтон намерен воспользоваться этим для получения преимуществ в ходе переговоров, то такая позиция малоэффективна.

"Я считаю, что большинство стран мира, в том числе некоторые союзники США, включая союзников в Азии, задаются несколькими вопросами: во–первых, могут ли США сыграть роль ответственной и заинтересованной страны в международных делах? Во–вторых, действительно ли США готовятся вернуться к многостороннему сотрудничеству, а также внести свой вклад? В–третьих, готовы ли США должным образом уважать интересы других стран, а также прислушиваться к их мнению?" - сказал посол.

Дипломат отметил: "Если считать, что односторонне или с помощью других стран будет возможность оказать давление на китайскую сторону, то КНР пойдет на компромисс и уступки, если считать, что из–за так называемых результатов, Китай согласится на односторонние требования любой стороны, то советую отказаться от этих иллюзий. Такая позиция лишь заведет в тупик".

"Честно говоря, мои коллеги в Пекине проделали большую подготовительную работу для этого диалога. Они готовили темы для переговоров, предприняли необходимые профилактические меры против вируса. Коллеги в Пекине приняли самые всесторонние и строжайшие противоэпидемические меры, включая вакцинацию и различное тестирование. Следует сказать, что они приложили огромные усилия. Если кто–то считает, что китайская сторона приехала на Аляску, чтобы пойти на компромисс и уступки, то я бы посоветовал моим пекинским коллегам как можно скорее отменить эту поездку, зачем сюда ехать? Надеюсь, что соответствующие деятели откажутся от таких идей", - подчеркнул Цуй Тянькай.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399134
Теги:
Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  