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Кто ты, предатель? Рецензия на фильм "Иуда и черный мессия"

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- Владимир Пирогов
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Премьера американской картины "Иуда и черный мессия" состоялась в конце прошлого года и уже выдвинута на соискание номинации "Оскара" в категории "Лучший фильм".

События происходят в 1968 году. Мелкий аферист Мартин О"Нил (Лакит Стэнфилд) конфискует дорогие авто, прикрываясь поддельным жетоном ФБР. Однако это длится недолго: после очередного угона его ловят настоящие фэбээровцы. Мошеннику предлагают на выбор: либо отсидеть шесть с половиной лет в тюрьме, либо стать двойным агентом и внедриться в чикагскую ячейку "Черных пантер". Цель - сеять хаос изнутри, сливать важную информацию и следить за харизматичным лидером партии Фрэдом Хэмптоном (Дэниэл Калуя), в котором спецслужбы видят "черного мессию". О"Нил соглашается на последнее, еще не догадываясь, что в итоге поможет спецслужбам в убийстве Хэмптона.

В фильме две сюжетные линии. Одна посвящена внутренним переживаниям разочарованного героя, а другая - гражданским протестам 1960–х годов. Хотя главных героев играют взрослые актеры, в реальности на момент показанных событий они были всего лишь подростками.

Известный своей разносторонней актерской карьерой ЛаКейт Стэнфилд очаровал публику в "Фотографе" и смутил в сериале "Атланта". В фильме "Иуда и черный мессия" он играет Уильяма О"Нила (того самого Иуду) - мелкого жулика, который избегает тюремного заключения, соглашаясь на сотрудничество с ФБР.

В фильме О"Нил признается своим товарищам по партии, что согласился стать агентом ФБР, потому что это наделяет человека властью.

Его куратор из бюро хорошо платил ему, предоставлял элитные автомобили и позволял обедать в модных ресторанах. Со временем принадлежность к власти, которую О"Нил испытывал благодаря работе в ФБР, стала конкурировать с чувством товарищества к членам "Черных пантер". В результате О"Нила стали терзать внутренние противоречия.

Роковые последствия двойной жизни мучили двойного агента в течение многих лет после того, как он стал участником программы защиты свидетелей в Калифорнии. Ему все время снится, что он превращается в крысу, делится своими переживаниями с другим информатором.

Довольно обычная драматургия с противостоянием добра и зла выглядела бы нелепо в выдуманном фильме, но для байопика, подтвержденного известными историческими фактами, это простительно.

Эмоциональную глубину сюжету придает оказавшийся меж двух огней О"Нил - самая интересная фигура в фильме: он вроде бы не чувствует угрызений совести из–за предательства и наслаждается деньгами ФБР, но в самый ответственный момент понимает глобальные последствия своего поступка для афроамериканского сообщества.

В воздухе, понятное дело, висит главный вопрос: насколько это вообще интересно смотреть обычному зрителю, которого не волнует наследие Хэмптона и который наперед знает, чем все закончится? Даже если отбросить идейную сторону фильма (предательство своего народа или абсолютно нелегитимная политика ФБР), "Иуда и черный мессия" смотрится как динамично поставленный политический триллер, вызывающий ностальгию по 1970–м годам.


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URL: https://www.vb.kg/399135
Теги:
кино, США
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