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В Киеве признали, что вместе с НАТО готовятся к войне за Крым

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Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.

"Defender Europe 2021 - это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается - ну давайте прямым текстом - война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", - сказал дипломат.

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

"Основной фокус - это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", - добавил Арестович.

В мае-июне НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На учениях планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран-партнеров активно привлекают Грузию, Молдову и Украину.

Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной - очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.

Помимо этого, в минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Как пояснил представитель Кремля, Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399136
Теги:
Россия, США, Украина
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