"Мне плевать на всех!". Сторонник партии "Эмгек" создал пробку на дороге

В центре Бишкека автомобиль создал пробку по улице Боконбаева. Соответствующее фото в редакцию VB.KG прислали возмущенные читатели.

- Этот водитель остановил свой автомобиль прям на проезжей части, тем самым создав пробку на дороге. При этом сам ушел куда-то по своим делам. До каких пор в городе будут происходить такие безобразия. Это что за плевательское отношение к другим водителям?! Куда смотрит патрульная милиция в конце концов! Еще на заднем стекле этого автомобиля висел плакат партии "Эмгек", которая баллотируется в Бишкекский горкенеш. Если этот горе-водитель является представителем этой партии, то просто слов нет, - сказали они.