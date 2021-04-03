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"Мне плевать на всех!". Сторонник партии "Эмгек" создал пробку на дороге

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- ВБ
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В центре Бишкека автомобиль создал пробку по улице Боконбаева. Соответствующее фото в редакцию VB.KG прислали возмущенные читатели.

- Этот водитель остановил свой автомобиль прям на проезжей части, тем самым создав пробку на дороге. При этом сам ушел куда-то по своим делам. До каких пор в городе будут происходить такие безобразия. Это что за плевательское отношение к другим водителям?! Куда смотрит патрульная милиция в конце концов! Еще на заднем стекле этого автомобиля висел плакат партии "Эмгек", которая баллотируется в Бишкекский горкенеш. Если этот горе-водитель является представителем этой партии, то просто слов нет, - сказали они.


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URL: https://www.vb.kg/399137
Теги:
выборы, дороги, Бишкек, "Эмгек"
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