Сотрудники Верховного суда вышли на субботник

Сегодня около 130 сотрудников аппарата Верховного суда Кыргызской Республики вышли на субботник, в котором приняла участие исполняющая обязанности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова.
Сотрудники суда очистили от мусора прилегающие территории в парке, а также сделали уборку внутри здания.
По поручению Нургуль Бакировой и в местных судах республики прошли весенние субботники.
В регионах также были очищены от мусора прилегающие территории судов и побелены деревья, очищены тротуары.
Судебная система принимает активное участие в объявленном общереспубликанском субботнике по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городов.
Верховный суд продолжит ежегодную работу по облагораживанию и озеленению прилегающей территории.