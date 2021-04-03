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Сотрудники Верховного суда вышли на субботник

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня около 130 сотрудников аппарата Верховного суда Кыргызской Республики вышли на субботник, в котором приняла участие исполняющая обязанности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова.

Сотрудники суда очистили от мусора прилегающие территории в парке, а также сделали уборку внутри здания.

По поручению Нургуль Бакировой и в местных судах республики прошли весенние субботники.

В регионах также были очищены от мусора прилегающие территории судов и побелены деревья, очищены тротуары.

Судебная система принимает активное участие в объявленном общереспубликанском субботнике по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городов.

Верховный суд продолжит ежегодную работу по облагораживанию и озеленению прилегающей территории.


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URL: https://www.vb.kg/399146
Теги:
Верховный суд, субботник, Бишкек, Кыргызстан
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