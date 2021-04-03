В Москве задержаны участники акции протеста у посольства Таджикистана

Не менее трех десятков человек, по предварительным данным, задержаны у посольства Таджикистана в Москве. 2 апреля около 200 граждан Таджикистана собрались у здания дипмиссии в поддержку правозащитника Иззата Амона, которого недавно лишили российского гражданства и выдворили из страны.

Иззат Амон - глава московского Центра таджиков, который оказывает правовую и материальную поддержку трудовым мигрантам. 25 марта российские власти лишили Иззата Амона гражданства РФ и отправили в Таджикистан, где правозащитнику предъявили обвинение в мошенничестве.

На видео, опубликованных в соцсетях 2 апреля, видно, что всего через несколько минут после начала акции в защиту Иззата Амона к посольству прибыли сотрудники полиции. По свидетельствам очевидцев, к зданию дипмиссии стянули до 15 автозаков. Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил, что полиция заполнила задержанными шесть или семь автозаков, часть задержанных отвезли к отделам полиции "Головинский" и "Марьина Роща".

В самом посольстве корреспонденту Радио Озоди сообщили, что полицейские задержали митингующих на пути к дипмиссии. "После многократных призывов антиправительственных незаконных группировок к мигрантам, в том числе, после пятничного намаза в мечети на проспекте Мира, большая группа соотечественников направилась в сторону посольства. Однако сотрудники полиции разогнали толпу на подступах к посольству, несколько человек задержаны", сказал один из дипломатов. По его словам, акция была незаконной и несогласованной с властями. Задержанные будут наказаны, им грозит депортация на родину, отметили в посольстве.

Один из мигрантов на условиях анонимности сообщил, что только в одном автозаке он насчитал около 30 задержанных мигрантов. Свою версию о задержании участников акции он изложил так: "Мы прибыли к зданию посольства и потребовали встречу с сотрудниками дипмиссии. К нам вышел один из работников и попросил подождать 15 минут. Через некоторое время к посольству начали прибывать автозаки с полицейскими. Думаю, что их вызвали сотрудники посольства. Полиция заполнила не менее семи автозаков. Что стало с задержанными, неизвестно".

Другой мигрант сообщил, что решение организовать акцию протеста в поддержку Иззата Амона у посольства Таджикистана было принято после пятничного намаза в мечети на Проспекте Мира.

Министерство внутренних дел Таджикистана 26 марта, через день после задержания Иззата Амона в Москве, на своем официальном сайте сообщило, что тот обвиняется в мошенничестве и в его отношении возбуждено уголовное дело. На следующий день, 27 марта, правоохранительное ведомство подтвердило, что Иззат Амон был депортирован из РФ и задержан в Душанбе.

Мухаммадюсуфу Холову, сыну Иззата Амона, лишь 30 марта разрешили встретиться с отцом. Встреча состоялась в СИЗО МВД Таджикистана, расположенном в столичном районе Фирдавси, и продолжалась полчаса.

"Отец чувствует себя хорошо. Власти и мне и отцу пообещали, что он будет освобожден, если возместит причиненный им ущерб. Отец верит, что его скоро освободят из-под стражи", сказал Мухаммадюсуф Холов после встречи.

Ранее источник в МВД Таджикистана сообщил Радио Озоди, что дело Иззат Амона расследуется по статье 247 части 4 Уголовного кодекса - мошенничество в особо крупном размере. Другие детали дела не раскрываются.

48-летний Иззат Амон (Изатулло Холов), известный таджикский правозащитник и глава Центра таджиков в Москве, известен критикой политики таджикского правительства, в том числе по вопросу миграции и ограничений на свободу выражения мнений.

Сторонники Иззата Амона объявили о его исчезновении 25 марта. В предварительно записанном перед задержанием видео Иззат Амон утверждал, что его преследуют и что в случае задержания его "отправят в Душанбе по приказу таджикских властей".

Иззат Амон рассказал в видеоролике, размещенном на YouTube вечером 25 марта, что он является гражданином России с 1996 года, но за несколько дней до этого его паспорт был признан недействительным.

Чуть раньше Тверской суд Москвы обвинил Иззата Амона в "незаконном осуществлении трудовой деятельности в России" и пригрозил депортацией из России. Решение суда было принято 4 марта и вступило в силу 16 марта.

Российские власти и ранее задерживали известных критиков таджикских властей, лишали их российского гражданства и депортировали в Таджикистан.

В 2017 году было аннулировано российское гражданство Каромата Шарипова, известного защитника прав трудовых мигрантов в России. Сразу после этого он был депортирован в Таджикистан. Каромат Шарипов в течение двух лет предпринимал попытки вернуться в Россию, но в мае 2020 скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа.

В конце 2020 года Советский районный суд в российском городе Самара признал виновным Саидасрора Мирзоева, главу таджикского центра "Пайванд", гражданина Российской Федерации, который дважды получал общегражданский заграничный паспорт, в нарушении правил пребывания его в России и депортировал из страны.

Источник: rus.ozodi.org