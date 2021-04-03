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В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью

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В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.

Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.

А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.

Предыстория: В Германии темпы распространения коронавируса в марте достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна. Сенат Гамбурга принял решение о введении комендантского часа в этом городе-земле со 2 апреля.

Источник: pravda.com.ua


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URL: https://www.vb.kg/399149
Теги:
Германия, карантин
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