Жапаров: Проект "CASA-1000" открывает новую страницу в развитии энергетики

Проект "CASA-1000" - это масштабный региональный проект, который открывает новую страницу в области развития энергетики, и будет способствовать социально-экономическому подъему стран Центральной и Южной Азии в целом. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии закладки капсулы под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередач в рамках проекта "CASA-1000" в селе Кара-Булак Баткенского района Баткенской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил особую важность указанного проекта для страны и подчеркнул, что основной выгодой для Кыргызстана при его реализации будут увеличение экспортного потенциала и привлечение дополнительных инвестиций для строительства новых мощностей.

Садыр Жапаров сказал, что несмотря на большой объем проделанной работы, впереди стоят много задач.

"Я уверен, что проект будет завершен в срок благодаря нашим скоординированным усилиям, целеустремленности и настойчивости. В связи с этим призываю все государственные органы страны обратить внимание на важность проекта "CASA-1000" и принять действенные меры для своевременного решения проблем при строительстве", - отметил он.

Президент выразил благодарность международным партнерам по развитию - Всемирному банку, Европейскому инвестиционному банку и Исламскому банку развития за предоставление кредитных ресурсов подчеркнув, что финансовые обязательства, взятые на себя Кыргызской Республикой по данному проекту, будут полностью покрываться за счет продажи электроэнергии, не обременяя государственный бюджет.

"Энергетика оказывает глубокое влияние на жизнедеятельность общества в настоящее время. Она составляет основу экономики каждой республики и определяет социальные условия жизни населения. Это обусловливает необходимость строительства новых гидроэлектростанций, линий электропередач и подстанций для полноценного удовлетворения потребностей экономики и населения в электроэнергии. Увеличение гидроэнергетического потенциала Кыргызстана и строительство линий электропередач в целях обеспечения энергетическ ой безопасности страны является стратегической задачей республиканской программы развития энергетики", - отметил Глава государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы энергетической безопасности и энергоэффективности являются одними из самых актуальных.

"Помимо запуска проекта "CASA-1000", в настоящее время реализуются проекты по запуску второго агрегата Камбар-Аты-2, модернизации Токтогульской, Уч-Коргонской и Ат-Башинской гидроэлектростанций. Завершение данных проектов позволит полностью выполнить обязательства по поставке электроэнергии в рамках проекта "CASA-1000", а также обеспечить электроэнергией всех граждан Кыргызстана", - отметил Глава государства.

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередач в рамках проекта "CASA-1000" в селе Кара-Булак и пожелал, чтобы данный проект на долгие годы служил развитию и процветанию Кыргызстана.

Президент также побеседовал с местными жителями и аксакалами, которые благословили проект и также выразили пожелания, чтобы он способствовал социально-экономическому развитию всей страны.

Справка: Проект "СASA-1000" подразумевает строительство высоковольтной линии электропередачи, связывающей энергетические системы Кыргызстана и Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном для осуществления экспорта электроэнергии в летний период (с мая по сентябрь).

В рамках проекта запланированы модернизация необходимого электросетевого комплекса, строительство новых подстанций и высоковольтной линии электропередачи.

Коммерческая эксплуатация CASA-1000 начнется через два года по завершению строительства всей необходимой инфраструктуры. Перед этим же странам-участницам в общей сложности необходимо проложить 1,4 тыс. километров линий электропередач и простроить конверторные подстанции в Таджикистане и Пакистане.

По территории Кыргызстана пройдет чуть более трети ЛЭП (455 км), по большей части их маршрут пересекает малонаселенные районы Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областей.

Общая стоимость проекта составляет 1,1 млрд долларов США. Из них порядка 200 млн долларов США является частью Кыргызстана, финансируемая донорами - Всемирным банком, Исламским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Финансирование предоставлено на льготных условиях сроком от 25 до 40 лет. Кыргызстан планирует окупить все вложения за счет экспорта электроэнергии за 15 лет.

Ежегодные поставки летней электроэнергии, образующиеся с мая по сентябрь, Кыргызстана в Пакистан и Афганистан должны составить в среднем от 500 млн до 1,5 млрд киловатт-часов или 40% от всего объема. В этой связи жители Кыргызстана не будут ощущать нехватку электроэнергии - внутренний спрос потребителей будет являться приоритетным.

Главная выгода проекта для Кыргызстана - порядка 80 млн долларов США чистого дохода от ежегодного экспорта электроэнергии. Общий объем экспорта электроэнергии за 15 лет составит 23,3 млрд кВтч. При этом доход ОАО "Электрические станции" составит более 1,2 млрд долларов США, а доход ОАО "НЭС Кыргызстана" порядка 320 млн долларов США.