В Кыргызстане азербайджанцы вспомнили День геноцида своего народа

Посольство Азербайджана в Кыргызстане отметило 31 марта - День геноцида азербайджанцев. Вспоминать такие события больно, но их нельзя и забывать, чтобы эта трагедия, которую пережил азербайджанский народ, больше не случилась ни с каким другим. Этот траурный день как напоминание, как предостережение и главам государств, и всем нам, их гражданам. После обретения Азербайджаном независимости появилась возможность создать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа. Становятся известными факты, которые ранее были засекреченными, освещаются запретные темы, получают свою подлинную оценку искаженные ранее события.

День геноцида азербайджанцев относится к событиям конца марта 1918 года. Согласно современной официальной азербайджанской версии событий, вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" при поддержке большевистского руководства Бакинского совета совершили массовые убийства и погромы мирного азербайджанского населения в разных населенных пунктах - в Баку, Шамахе, Губе и других. После Октябрьской революции 1917 года армянские националисты продолжили реализовывать свои давние территориальные притязания под флагом большевиков. В марте 1918 года Степан Шаумян был назначен чрезвычайным комиссаром Кавказа и направлен в Баку. С той поры, прикрывшись лозунгом Борьбы с антиреволюционными элементами, Бакинская коммуна под руководством дашнака–большевика Шаумяна приступила к осуществлению плана этнических чисток азербайджанцев.

В резне мирных людей участвовали 6 тысяч солдат Баксовета и четырехтысячный вооруженный отряд партии "Дашнакцутюн". Три дня вооруженные армянские формирования при содействии большевиков громили дома азербайджанцев. Свидетель тех страшных дней, немец по фамилии Кулнер, так описывал бакинские события: "Армяне, врываясь в мусульманские (азербайджанские) кварталы, убивали всех подряд, разрубали саблями, изрешечивали штыками. У 87 трупов азербайджанцев, извлеченных через несколько дней после резни из одной ямы, были отрезаны уши, носы, вспороты животы. Не жалели детей, не щадили и стариков".

Историками, экспертами была проделана важная работа по изучению тех кровавых событий, написаны и переведены на иностранные языки многочисленные произведения. Благодаря проведенным за последние годы исследованиям было собрано множество новых фактов и документов. А на месте найденного в Губе массового захоронения открылся мемориальный комплекс.

31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года. С того времени каждый год 31 марта официальные лица, представители общественности Азербайджана и иностранного дипломатического корпуса, тысячи жителей Баку приходят на Аллею павших героев в Нагорной части Баку, чтобы почтить память жертв мартовских событий 1918 года.