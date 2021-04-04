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Реальная учеба - пока не всем детям

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- Н Крайнова
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1 апреля закончились весенние каникулы, но в школы в реальном режиме вернулись не все классы. Ученики 6–х, 7–х, 8–х, 10–х классов продолжают учиться дома, "на удаленке".

Ранее первый вице–премьер–министр Артем Новиков, как глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принял решение о том, что с четвертой четверти все школьники выйдут на реальную учебу. Но столичные власти решили это обещание не выполнять - из–за эпидситуации в Бишкеке и Чуйской области.

Глава управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева напомнила: по данным Центра госсанэпиднадзора, с 15 марта наблюдается рост заражений COVID–19 и внебольничной пневмонией.

- С 9 марта в Бишкеке в традиционном режиме начали обучаться 7 параллелей. В течение этого периода выявлено 13 заболевших среди учащихся школ и 14 заболевших среди учителей. С начала четвертой четверти четыре параллели, которые оставались в онлайн–режиме, пока будут продолжать обучаться удаленно. Если последующие 2–3 недели покажут динамику изменения эпидситуации в сторону улучшения, мы сможем решить вопрос реального режима обучения всех школьников, - сказала Иманалиева.

Что касается детсадов, то они сейчас охватывают около 4 тысяч 300 детей.

- 9 марта мы открыли дошкольные организации. С учетом того, что мы обязаны соблюдать алгоритм, который утвержден совместно Минобразом и Минздравом, мы частично открыли подготовительные и старшие группы с набором не более 10 детей. Так мы соблюдаем санитарные нормы, которые нам предписаны, - рассказала Иманалиева.

Стоит отметить, что четвертая четверть в школах заканчивается 25–27 мая. И многие родители опасаются, что полностью к офлайн–обучению в этом учебном году школьники уже не вернутся.

- Вижу, что все кафе забиты посетителями. Это разрешается. Чем не угодили дети? Мой сын, узнав, что все–таки не пустят в школу, рассердился и разозлился. А ведь надежда была, что хоть два месяца пообщается со сверстниками. Если чиновники не хотят полного контакта школьников, пусть сделают плавающий график, через день. Дети не будут ощущать себя брошенными и ненужными! - возмущается мать 10–классника Ксения Кораблева.

...Еще новация: решением городских властей с 1 апреля на две недели в Бишкеке будут закрыты детские площадки в торговых центрах.


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URL: https://www.vb.kg/399159
Теги:
правительство, Чуйская область, Бишкек, Артем Новиков, карантин
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