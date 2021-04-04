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Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

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Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном ютьюб-канале конкурса.

За три недели ролик набрал свыше 6,7 миллиона просмотров. Это на сто тысяч больше, чем у прежнего лидера, сербской группы Hurricane c песней "Loco Loco".

Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.

Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399160
Теги:
Россия, артисты эстрады
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